البولندية إيغا سواتيك تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

توجت البولندية إيغا سواتيك بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" بفوزها في المباراة النهائية يوم السبت على الأمريكية صوفيا كينن 6 -4 و6 -1.

ونجحت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما في الفوز بأول ثلاثة أشواط لكن كينن أدركت التعادل 3 -3 قبل أن تكسر سواتيك إرسال منافستها مرتين إضافيتين لتفوز بالمجموعة الأولى.

واستدعت كينن بطلة أستراليا المفتوحة ، الجهاز الطبي إلى أرض الملعب عندما كانت سواتيك متقدمة 2 -1 في المجموعة الثانية قبل أن تفوز اللاعبة البولندية بأربعة اشواط متتالية لتحسم الفوز في ساعة واحدة و24 دقيقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتوج فيها سواتيك بأحد الألقاب الكبرى كما أنها باتت أصغر لاعبة تحرز فيها لقب بطولة فرنسا المفتوحة منذ أن حققت إيفا مايولي الإنجاز ذاته في عام 1997.