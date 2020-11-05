السعودية و"فورمولا 1".. علاقة بدأت في السبعينات

ستصبح السعودية الدولة الثالثة والثلاثين التي تستضيف جولة من بطولة العالم للفورمولا 1، عندما يقام سباق الجائزة الكبرى في مدينة جدة العام المقبل.

وبدأت علاقة السعودية بسباقات الفورمولا 1 في سبعينات القرن الماضي، عندما قامت الخطوط الجوية السعودية برعاية فريق ويليامز الشهير في 1978، إلى جانب عدد من الشركات السعودية الأخرى، وأثبت هذا الاستثمار أنه حدث هام في تاريخ الفريق البريطاني، إذ فاز الفريق بأول بطولة عالمية له في 1980 مع السائق الأسترالي آلان جونز.

ويعد فريق ويليامز واحدا من ثلاث فرق فقط تمكنت من كسب 100 سباق في الفورمولا 1، جنبا إلى جنب مع فريقي فيراري وماكلارين.

يشار إلى أن مقر الفريق البريطاني لسباقات السيارات، يقع بمدينة غروف في مقاطعة أوكسفوردشاير بالمملكة المتحدة، وتأسس على يد فرانك ويليامز وباتريك هيد.

وفي الفترة الماضية، استضافت السعودية سباقات فورمولا إي ورالي داكار، كما تعد أرامكو السعودية، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة، شريكا عالميا واستراتيجيا لسباقات الفورمولا 1.

وفي عام 2018 شاركت السعودية أسيل الحمد في بعض الدورات في سيارة رينو F1، وذلك سباق الجائزة الكبرى بفرنسا 2018.