الموقع الرسمي للفورمولا 1: جدة ستحتضن سباقاً ليلياً مذهلاً

كشف الموقع الرسمي لسباقات الفورمولا 1 أن مدينة جدة السعودية ستستضيف النسخة الافتتاحية لسباق الجائزة الكبرى في السعودية نوفمبر 2021.

وسيشهد الحدث العالمي مشاركة أفضل السائقين والمصنعين في العالم، وسيتنافسون في شوارع جدة بسباق ليلي مذهل.

وبحسب الموقع الرسمي سيقام السباق وهو الأول من نوعه وسط شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على كورنيش جدة، الذي يمتد على طول ضفاف البحر الأحمر، مما يوفر خلفية ساحلية مذهلة.

وقال تشيس كاري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفورمولا 1: أصبحت السعودية مركزا للرياضة والترفيه بعد استضافتها للعديد من الأحداث الكبرى في السنوات الأخيرة، ويسعدنا جدا أن الفورمولا 1 ستشارك هناك ابتداء من الموسم المقبل.

وأضاف: الاستضافة مهمة للغاية بالنسبة لنا، باعتبار أن 70% من سكان السعودية تحت سن الثلاثين، نحن متحمسون لإمكانية الوصول إلى معجبين جدد وجلب معجبينا الحاليين حول العالم لسباقات مثيرة من موقع تاريخي مذهل.