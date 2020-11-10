تقليص مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى 72

توصلت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ورابطة اللاعبين إلى اتفاق مبدئي بشأن تفاصيل الموسم الجديد 2020-2021 الذي ينطلق في 22 ديسمبر من العام الحالي.

وصدقت رابطة اللاعبين في الأسبوع الماضي على موعد انطلاق الموسم الجديد وتقليص عدد المباريات إلى 72 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما كان كل فريق يلعب عادة 82 مباراة بالدور التمهيدي.

وبعد اجتماع يوم الاثنين حددت الرابطتان في بيان مشترك سقف الرواتب ليبلغ 109.140 مليون دولار والضرائب 132.627 مليون دولار، وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الأرقام لم تتغير من الموسم الماضي.

وأضاف البيان: في المواسم التالية سيرتفع سقف الرواتب ومستوى الضرائب بنسبة 3 في المئة على الأقل و10 في المئة بحد أقصى مقارنة بالموسم السابق.

واكتمل موسم 2019-2020 في أكتوبر الماضي بعد توقف لأربعة أشهر بسبب جائحة "كوفيد-19" حيث تجمعت الفرق في مكان واحد بمنتجع ديزني وورلد في أورلاندو، قبل أن يتوج لوس أنجليس ليكرز باللقب للمرة 17 معادلا الرقم القياسي بعد تفوقه على ميامي هيت 4-2 في سلسلة النهائي.