23 سباقاً في جدول فورمولا-1 للعام القادم

أعلنت إدارة فورمولا-1 يوم الثلاثاء عن جدول مؤقت لمنافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في الموسم المقبل، وقد شهد رقما قياسيا تمثل في إدراج 23 سباقا، منها أول سباق فورمولا-1 بالسعودية.



وكما هو معتاد، ينطلق الموسم بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي في ملبورن في 21 مارس، ويختتم في الخامس من ديسمبر عبر سباق أبوظبي، وطبقا لما جرى الإعلان عنه في الأسبوع الماضي، تحتضن جدة أول سباق فورمولا-1 سعودي، في 28 نوفمبر وسيقام في الليل.



ولم يجر الاستقرار على مكان استضافة السباق الرابع في بطولة العالم في 25 أبريل، كما لم يجر بعد حسم العقود النهائية لسباق الجائزة الكبرى البرازيلي المقرر في ساو باولو في 14 نوفمبر.



وشهد الموسم الحالي تغييرات كبيرة في جدول منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذكرت إدارة فورمولا-1 في بيان :مستضيفو سباقاتنا في موسم 2021 يشعرون بالاطمئنان إزاء عودتنا الآمنة إلى المنافسات خلال هذا الموسم، ويثقون في أن الخطط والإجراءات التي وضعناها ستسمح لنا بالعودة إلى مستويات الحالة الطبيعية خلال موسم 2021.



ويشهد الموسم المقبل، طبقا للجدول المؤقت، خمس مناسبات يقام فيها سباقان في أسبوعين متتاليين، وذلك في سباقي أستراليا والبحرين، وأذربيجان وكندا، وفرنسا والنمسا، وأميركا والمكسيك، والسعودية والإمارات.



بينما يشهد النصف الثاني من الموسم مناسبتين تقام فيهما ثلاثة سباقات في أسابيع متتالية وهي سباقات بلجيكا وهولندا وإيطاليا، وسباقات روسيا وسنغافورة واليابان.

ومن المفترض أن يجرى التصديق على الجدول المؤقت لمنافسات الموسم المقبل، من قبل المجلس العالمي لرياضة المحركات.