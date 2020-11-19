أشهر مصمم مسارات "فورمولا 1" يجهز شوارع جدة للحدث العالمي

كشفت تقارير صحافية أن المهندس المعماري الشهير، هيرمان تيلك، سيشرف على تصميم المسار الذي ستقام عليه سباق الجائزة الكبرى في السعودية نوفمبر 2021.

وستشهد مدينة جدة مشاركة أفضل السائقين والمصنعين في العالم بالحدث العالمي، وسيتنافسون في شوارع جدة في سباق ليلي.

ووقع الاختيار على المهندس المعماري الألماني، لكونه يمتلك خبرة واسعة في مجال تصميم المسارات، خاصة حلبة سباقات الشوارع.

وأسس السائق السابق في عالم السيارات، هيرمان تيلك، شركته الخاصة في 1984، بعد الانتهاء من دراسة الهندسة وتخصص في إدارة النقل والمرور، وجمع بين مهارات الهندسة المدنية مع المعمارية بالإضافة إلى الإلكترونية لتقديم حلول كاملة في سباق السيارات.

وهو واحد من أربعة مصممين معترف بهم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، وأول من تم تكليفه بتصميم مسارات الفورمولا 1، ثم شارك في إصلاح مسارات عدة مضامير في أوروبا، مثل حلبة هوكنهايم وكتالونيا ونوربورغرينغ، بالإضافة إلى طريق فوجي السريع في اليابان.

وبعدها حصل هيرمان تيلك على عقود تصميم العديد من المضامير العالمية الجديدة رفيعة المستوى، في آسيا وأوروبا الشرقية، وقام بتصميم حلبة سيبانغ الدولية وحلبة البحرين الدولية وشنغهاي الدولية وإسطنبول بارك للسباق وحلبة فالنسيا ستريت وحلبة مارينا باي ستريت وحلبة مرسى ياس وكوريا الدولية وحلبة بوذا.

كما قام أيضًا بتصميم حلبة الأميركتين الجديدة في أوستن، حيث عادت فورمولا 1 إلى الولايات المتحدة في عام 2012.

وتشمل أحدث تصميمات تيلك مضمار سوتشي للسيارات الذي استضاف أول سباق في عام 2014 مع الظهور الأول لروسيا في فورمولا 1 ، كما صمم مدينة الكويت لرياضة المحركات التي افتتحت رسميًا في 2019، وحلبة شارع هانوي والتي تم تحديدها في أبريل من عام 2020 قبل أن يتم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.

ويركز المهندس الألماني في تصاميمه، على عكس ثقافة البلد المضيف، مع توفير الراحة للمتفرج والمشاهدة الواضحة، ويهتم ببناء الزوايا التي تضمن توفير سباق سريع ومثير للاهتمام.