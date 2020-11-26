تأجيل مباراة "كل النجوم" بسبب فيروس كورونا

قررت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تأجيل مباراة كل النجوم المقرر إقامتها في الفترة من 12 وحتى 14 فبراير في إنديانابوليس بسبب جائحة فيروس كورونا إلى 2024.

وقال آدم سيلفر مفوض البطولة في بيان: على الرغم من شعورنا بخيبة أمل بعدم إقامة مباراة كل النجوم في إنديانابوليس في 2021 فإننا نتطلع لاستضافة (إنديانا) بيسرز والمدينة المباراة والفعاليات المرتبطة بها في 2024.

وأشارت الرابطة إلى أنها ستعيد ترتيب خطط مباراة كل النجوم في 2021 وستعلن عنها في وقت لاحق.

وتستضيف كليفلاند مباراة كل النجوم في 2022 على أن تقام في سولت ليك سيتي في 2023.