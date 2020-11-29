هاميلتون يفوز بسباق جائزة البحرين الكبرى

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس يوم الأحد بلقب سباق جائزة البحرين الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا-1 ".

وعزز هاميلتون الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه، لعدد السباقات التي يفوز بها أي سائق خلال مسيرته الرياضية، حيث رفع رصيده إلى 95 انتصارا في سباقات البطولة على مدار تاريخ مشاركاته فيها.

وحافظ هاميلتون على صدارة السباق الذي بدأه من مركز الانطلاق الأول، وحافظ على صدارته للسباق حتى توج باللقب في هذه النسخة من السباق البحريني والتي شهدت حادثا خطيرا ألقى بظلاله على فعاليات السباق.

وحل الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول في المركز الثاني بالسباق، فيما حل زميله بالفريق أليكس ألبون ثالثا.

ونجا الفرنسي رومان غروغان سائق فريق هاس من حادث كبير في اللفة الافتتاحية من السباق ، وانطفأت الأضواء وتم إشهار العلم الأحمر بعد اصطدام كبير تعرض له بسيارته.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية اندلاع حريق بالسيارة ، التي انقسمت إلى نصفين ، ولكن غروغان ابتعد عنها وتم نقله إلى سيارة الإسعاف لتلقي العلاج.

وكتب فريقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"كانت رؤية هذا شيئا مرعبا ولكننا سعداء لرؤية غروغان يخرج من السيارة الطبية. وأشار الفريق إلى أن السائق البالغ من العمر 34 عاما أصيب ببعض الحروق الطفيفة في يديه وكاحليه. وذكر : باستثناء ذلك ، هو بخير.