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السعودية تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة3X3

منافسات سابقة لكرة السلة 3X3

السعودية تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة3X3

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العربية.نت

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تستضيف السعودية نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3X3 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، في نسختها التاسعة التي ستقام منافساتها في محافظة جدة للمرة الثانية بمشاركة 12 فريقاً يمثلون نخبة الفرق في العالم، حيث ستقام منافسات الجولة النهائية خلال الفترة من 18 – 19 ديسمبر الجاري.

وتأتي استضافة السعودية لهذا الحدث العالمي في رياضة كرة السلة ضمن سلسلة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي تستضيفها وتقيمها وزارة الرياضة في مختلف المناطق ضمن مبادراتها وأهدافها المنبثقة من رؤية 2030، حيث تأتي هذه الجولة بدعم من برنامج "جودة الحياة" بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وذلك في إطار نشر هذه اللعبة وزيادة ممارسيها في أوساط المجتمع السعودي.

يذكر أن، لعبة كرة السلة 3 x 3 تم إدراجها رسميًّا في دورة الألعاب الأولمبية عام 2017، وستقام لأول مرة في أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة.

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