ختام مهرجان الدرعية للفروسية.. والألماني وايشوبت بطل "الشوط الكبير"

نيابة عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، توج نائبه الأمير فهد بن جلوي الفارس العالمي الألماني فيليب وايشوبت بلقب الشوط الكبير والأخير من مهرجان الدرعية للفروسية يوم السبت لفئة "خمسة نجوم" وبارتفاع (1.60 متر) نقاط والمؤهل لمنافسات قفز الحواجز ضمن دورة الألعاب الأولمبية 2021 في طوكيو.

واختتمت يوم السبت فعاليات المهرجان على أرض ميدان مركز الدهامي للفروسية والذي نظمه الاتحاد السعودي للعبة بمشاركة 118 فارس وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم بعدد 176 جواد.

وحقق الفارس فيليب وايشوبت لقب الشوط الكبير بزمن (35.38 ثانية)، وحل مواطنه دانيال دوسير بـ (55.34)، وحل الفارس الفرنسي كيفن ستوت ثالثاً بـ (36،47). كما توج الألماني فليب واتشاب بـ "شوط هيئة تطوير بوابة الدرعية" في جولته الكبرى لفئة "خمسة نجوم" وبارتفاع (1.45 متر) بزمن (29.47)، وحل مواطنه دانيال دويسر بـ (29.59)، وحل السعودي خالد المبطي ثالثاً بـ (30.17).

وكانت الفعاليات قد بدأت بـ "شوط الاتحاد السعودي للفروسية" لفئة "النجمة الواحدة" وبارتفاع (1.15 متر) بجولة ضد الزمن، وتوج بلقب الشوط محمد الحدي بـ (53.30)، والثاني عبد الرحمن البلادي بـ (58.17)، والثالث حسن العبد العزيز بـ (58.51). وفي "شوط الاتحاد السعودي للفروسية" لنفس الفئة وبارتفاع (1.25 متر)، توج بلقب الشوط نايف الشواف بـ (53.97)، والثاني عبد الراجحي بـ (57.14)، والثالث عبد الله باشماخ بـ (58.88).