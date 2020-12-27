  • مباشر
اللغة

بدء توافد المشاركين في "رالي داكار" إلى السعودية

من وصول المشاركين إلى السعودية

بدء توافد المشاركين في "رالي داكار" إلى السعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأ المتسابقون العالميون الذين يستعدون للمشاركة في رالي داكار السعودية 2021 في الوصول توالياً إلى جدة، استعداداً لخوض غمار السباق العالمي الشهير الذي سيقام للمرة الثانية على أراضي السعودية، خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير المقبل 2021.

وكانت اللجنة المنظمة للرالي قد كشفت مؤخراً عن تفاصيل المسار الجديد كليًّا لرالي داكار السعودية 2021، والذي سينطلق من محافظة جدة، ليقطع مسافة تبلغ 7646كم، بطول وعرض صحراء وتضاريس السعودية، مرورًا ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعُلا وينبع، وصولاً إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى، في 15 يناير المقبل، ويتخلل السباق يومٌ لراحة السائقين والفرق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل.

كما تم إعلان خصائص المسار، والمراحل الماراثونية، وتسليط الضوء على أنظمة السلامة الجديدة لحماية أفضل للمتسابقين، والكشف عن الفرق والسائقين المشاركين في مختلف الفئات (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات)، بالإضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار كلاسيك)، فيما يبلغ عدد المشاركين 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة.

2 صور
2 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد