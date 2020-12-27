"الزحزاح" و"ميكينغ" يفوزان بكأسي ولي العهد

رعى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض يوم السبت، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

وبعد نهاية الشوط العاشر سلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الكأس لخيل الإنتاج بعد فوز الجواد " الزحزاح " بالمركز الأول لإسطبل أبناء هزاع بن شاكر العبدلي. ثم بدأ الشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال وتمكن الجواد " ميكينغ ميراكلس" بالفوز بالمركز الأول لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.