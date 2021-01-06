التونسية أنس جابر تطيح بالروسية بافليوتشينكوفا

حققت نجمة التنس التونسية أنس جابر بداية قوية في مشوارها بموسم 2021 وتأهلت إلى الدور الثاني في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 7 - 6 (6 - 3) و6 - 3 يوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الأول.

وحققت أنس جابر المصنفة 15 للبطولة بذلك الانتصار الثاني لها خلال ثاني مواجهة مع بافليوتشينكوفا، حيث كانت قد تغلبت عليها في بطولة دبي عام 2017 .

واحتاجت أنس جابر، المصنفة 31 على العالم إلى ساعة واحدة و28 دقيقة للتغلب على منافستها الروسية المصنفة 38 على العالم.

وتلتقي أنس جابر، أول لاعبة عربية تصل إلى دور الثمانية بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى وذلك عبر بطولة أستراليا المفتوحة في الموسم الماضي، في الدور الثاني، الفائزة في مباراة الدور الأول بين الصينية وانج يافان ومنافستها التي ستتأهل عبر التصفيات.

كذلك تأهلت اليونانية ماريا ساكاري إلى الدور الثاني ببطولة أبوظبي بعدما تغلبت على الروسية أنستازيا بوتابوفا 6 - 4 و6 - 2 .

واحتاجت ساكاري المصنفة التاسعة للبطولة والمصنفة 22 على العالم إلى 86 دقيقة للتغلب على بوتابوفا المصنفة 101 على العالم.

وثأرت ساكاري بذلك للهزيمة في المباراة السابقة الوحيدة التي جمعتها مع بوتابوفا "19 عاما" ، حيث كانت اللاعبة الروسية قد تغلبت عليها في الأدوار التأهيلية لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وتلتقي ساكاري في الدور الثاني الفائزة في مباراة الدور الأول بين الأمريكية كوكو غوف "16 عاما" والنرويجية ألريك إيكري.

وصعدت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة العاشرة على العالم سابقا إلى الدور الثاني بعدما حققت انتصارا صعبا أمام الصينية وانغ كيانغ وتغلبت عليها 6 - 2 و3 - 6 و6 - 2 .

وحسمت كاساتكينا المباراة خلال ساعة واحدة و48 دقيقة، لتتقدم بذلك على كيانغ 5 - 1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.