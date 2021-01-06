رالي داكار: العطية يحقق فوزه الثالث توالياً.. وبيترهانسل يحتفظ بالصدارة

حقق القطري ناصر العطية الفوز الثالث له على التوالي بمرحلة في رالي دكار المقام في السعودية يوم الأربعاء ليقلص الفارق مع ستيفان بيترهانسل متصدر الترتيب العام.

وأنهى سائق تويوتا بطل رالي دكار ثلاث مرات اليوم الرابع من المنافسات متأخرا بفارق أربع دقائق و58 ثانية عن بيترهانسل الذي يطلق عليه "السيد دكار" بسبب انتصاره 13 مرة في الرالي في فئة السيارات والدراجات النارية.

لكن بيترهانسل لم يفز بأي مرحلة حتى الآن في نسخة العام الجاري. ورغم سرعته اقتطع العطية 11 ثانية فقط من الفارق الذي يفصله عن سائق ميني المخضرم الذي احتل المركز الثاني في المرحلة التي امتدت لمسافة 337 كيلومترا من وادي الدواسر إلى العاصمة الرياض.

وقال بيترهانسل: نحن لا نراقب بعضنا البعض. إنه صراع لا هوادة فيه.

وعاد الإسباني كارلوس ساينز زميل بيترهانسل في الفريق وحامل اللقب إلى المركز الثالث في الترتيب العام لكنه يتأخر بفارق 36 دقيقة عن الصدارة.

وجاء سيباستيان لوب الفائز ببطولة العالم تسع مرات رابعا متأخرا بفارق 12 دقيقة أخرى.

وفي فئة الدراجات النارية انتزع الفرنسي زافييه دي سولتريه الصدارة بينما يأتي خوان باريدا خلفه بفارق 15 ثانية بعد فوز السائق الإسباني بالمرحلة.

وقال باريدا الذي فاز أيضا يوم الاثنين لكنه تراجع للمركز الثامن في الترتيب العام يوم الثلاثاء : بدأت من مركز متأخر جدا بسبب نتيجة الثلاثاء لكن هكذا تسير الأمور في رالي دكار. قد تجد نفسك في المقدمة أو المؤخرة.

ويحتل الأرجنتيني كيفن بنابيدس المركز الثالث متأخرا بثلاث دقائق وتسع ثوان أخرى. وحقق الروسي دميتري سوتنيكوف الفوز الثالث له بمرحلة في فئة الشاحنات ليوسع صدارته.