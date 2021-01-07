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رالي دكار: بيترهانسل يوسع صدارته

من منافسات رالي دكار يوم الخميس

رالي دكار: بيترهانسل يوسع صدارته

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الرياض - د ب أ

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وسع الفرنسي ستيفان بيترهانسل صدارته لرالي دكار المقام في السعودية يوم الخميس بنهاية المرحلة الخامسة التي فاز بها الجنوبي إفريقي جينيل دي فيليرز.

واحتل بيترهانسل، الذي يطلق عليه "السيد دكار" بسبب انتصاره 13 مرة في الرالي في فئة السيارات والدراجات النارية، المركز الثالث في المرحلة التي امتدت لمسافة 456 كيلومترا من الرياض إلى القيصومة بينما حل أقرب مطارديه القطري ناصر العطية رابعا مع تويوتا.

ويتفوق بيترهانسل في الصدارة الآن بست دقائق و11 ثانية على العطية بطل رالي دكار ثلاث مرات.

واحتفظ الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب وزميل بيترهانسل في فريق ميني المركز الثالث في الترتيب العام لكنه يتأخر عن المتصدر بفارق 48 دقيقة بعد أن احتل المركز التاسع في المرحلة.

وقال دي فيليرز سائق تويوتا الفائز برالي دكار مع فولكسفاجن في 2009 حين أقيم السباق في أميركا الجنوبية: منذ البداية لم تسر الأمور في صالحنا لكن اليوم بدت الأمور أكثر سلاسة. آخر 120 كيلومترا في الكثبان الرملية كانت صعبة للغاية.

وجاء مواطنه وزميله في الفريق برايان باراغواناث ثانيا في المرحلة.

وفي فئة الدراجات النارية فاز الأرجنتيني كيفن بنابيدس بالمرحلة ليتصدر الترتيب العام رغم سقوطه من على الدراجة والاشتباه في إصابته بكسر في الأنف.

وأنهى متسابق هوندا المرحلة متفوقا بنحو ثماني دقائق على المتصدر السابق الفرنسي زافييه دي سولتريه ليتفوق في صدارة الترتيب العام بفارق دقيقتين و31 ثانية على أقرب مطارديه.

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