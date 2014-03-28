النصر بطلا للثنائية المحلية في 2014

انتزع النصر لقب دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 2014 بتعادله مع مضيفه الشباب 1-1 اليوم في قمة مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، وهي النتيجة التي تكفي النصر للفوز باللقب الثاني له هذا الموسم قبل جولة من النهاية.

وبات النصر يملك 64 نقطة، وهو الرقم الذي لا يستطيع الهلال بلوغه على الرغم من مهرجان الأهداف الذي نصبه اليوم لضيفه النهضة عندما هزمه 6-0.. ليحتفل النصراويون باللقب الذي غاب عنهم منذ عام 1995.

واستحق النصر البطولة الثانية له هذا الموسم بعد أن كان توّج قبل قرابة الشهرين ببطولة كأس ولي العهد.. فمنذ الجولة العاشرة وهو ممسك بالصدارة بكل شراسة.. ونجح في هزيمة كل الفرق التي واجهها هذا الموسم.. وكان قريباً من حسم الدوري بلا خسارة لولا السقوط الوحيد أمام منافسه التقليدي الهلال 3-4 في الجولة الثالثة والعشرين.. وهي الخسارة التي لم تؤثر على فرص في الفريق في الفوز بالدوري.

وتوّج النصر الذي تأسس عام 1955 بلقب الدوري الأول له منذ 19 عاماً.. بعد أن كان الفريق الأفضل في الدوري بلا منازع.. فهو الفريق الأكثر فوزاً بـ20 انتصاراً حتى الآن وتبقت له مباراة أخيرة أمام التعاون، كما أنه الأقل خسارة بخسارة وحيدة في الدوري.. وهو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ59 هدفاً والأقوى دفاعاً بـ20 هدفاً فقط في مرماه.. كل هذه الأرقام زفت النصر للبطولة الأهم في الموسم الرياضي السعودي.

مباراة مثيرة

منذ البداية رفض النصراويون ترك أي شيء للصدف واندفعوا بقوة نحو الأمام، وسيطروا على الوسط.. ونجح ألتون ردريغو في ترجمة السيطرة الصفراء لهدف فجّر المدرجات الممتلئة بالجماهير النصراوية.. عندما كسر الهداف البرازيلي مصيدة التسلسل مرسلاً الكرة باتجاه المرمى (28).. ليتربع النصر على المنصة في انتظار نهاية المباراة فقط.

وكاد حسن معاذ أن يعادل النتيجة سريعاً بتسديدة قوية من كرة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء، بيد أن الحارس النصراوي العنزي كان يقف في المكان المناسب (31). وواصل النصراويون اندفاعهم محكمين سيطرتهم على الملعب.. وكاد ردريغو أن يسجل هدفاً ثانياً من رأسية قوية، لكن الحارس الشبابي وليد عبدالله كان في المكان المناسب (37).

ولم يستسلم الشبابيون بل ظلوا يحاولون الوصول للشباك النصراوية.. وكاد خليلي أن يعيد المباراة لنقطة البداية عندما سدد كرة قوية وصلته من ركلة زاوية لداخل منطقة الست ياردات، غير أن تسديدته مرّت فوق العارضة (50).

وأشعل مدافع الشباب عبدالله الأسطا المباراة من جديد عندما استغل خروجاً خاطئاً للعنزي وأرسل الكرة مباشرة للمرمى بدلاً من لعبها عرضية (66).

وسريعاً طالب مدرب النصر من لاعبيه الهدوءـ وزجّ بحسن الراهب بدلاً من ألتون صاحب الهدف النصراوي الوحيد.. ومنح شايع شراحيلي فرصة أكبر للتقدم للأمام للإبقاء على النتيجة التي تمنحه اللقب.. وهو ما حدث في نهاية المطاف.



ومع أن الشباب كان الطرف الأفضل في الربع ساعة الأخير وكاد أن يسجل هدف الفوز في أكثر من مناسبة وحتى الثواني الأخيرة من المباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لحسن معاذ، قبل أن يتراجع عن قراره بإشارة من مساعده ويحولها لخطأ خارج منطقة الجزاء فاحت منها رائحة الخطورة، ومع ضياع الفرصة الشبابية احتفل النصراويون باللقب المهم.

23 بطولة

ونجح النصراويون خلال تاريخهم الذي يمتد لقرابة 60 عاماً في الفوز بـ22 بطولة كان آخرها قبل شهرين عندما توّجوا بكأس ولي العهد وهي البطولة التي أنهت غياب 18 عاماً عن الألقاب الكبيرة.

وانتزع النصر أولى بطولاته عام 1973.. بعد 18 عاماً من تأسيسه عندما فاز بكأس ولي العهد، وكرر الفوز بالكأس ذاتها في الموسم التالي، وفي نفس الموسم فاز النصر بكأس الملك أيضاً ليعلن ميلاد فريق سيكون منافساً قوياً على البطولات.

وفي العام التالي فاز النصر ببطولة الدوري التصنيفي، ثم كرر فوزه بكأس الملك في العام التالي 1976، وفي العام ذاته فاز النصر بأول كأس للاتحاد.

وبعد غياب أربع سنوات عن المنصات عاد ليفوز بلقب الدوري في عامي 1980 و1981، وفي العام الأخير فاز أيضاً بكأس الملك ليحقق الثنائية.

ولم يصعد النصر للمنصات مرة أخرى إلا بعد 5 سنوات كاملة عندما حقق كأس الملك مرتين متتاليتين عامي 1986 و1987، ولم يدم انتظار النصراويين كثيراً فعادوا للفوز بالدوري عام 1989 وبكأس الملك عام 1990.. قبل أن يغيب أربع سنوات ويعود بلقب كأس الدوري مرتين متتاليتين عامي 1994 و1995.. وهما آخر فوز للنصر بالبطولات المحلية.. لكنه انتزع كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي عامي 1996 و1997. وقبل ذلك فاز بكأس الأندية الخليجية مرتين عامي 1996 و1997.