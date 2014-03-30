أبو شوشة: البلوي يسرب وثائق للإعلام ويتهمني باطلاً

رفض إيهاب أبو شوشة، أمين صندوق نادي الاتحاد السعودي، الاتهامات الموجهة إليه من قبل إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد الذي أكد في تصريحات صحافية نشرتها "العربية نت" البارحة أنه أحد أسباب عرقلة العمل الإداري داخل أروقة النادي، مشيرا إلى أن رئيس النادي ارتكب العديد من المخالفات.

وأضح أبو شوشة، أنه لم يحرك ساكنا بعد مخالفات البلوي المستمرة للعمل الإداري والنظام بحسب لائحة الأندية الموحدة، وقال لـ"العربية نت": نحن لم نعمل حزب معارضة لما يرتكبه إبراهيم البلوي من مخالفات، فأين العرقلة التي يدعيها؟".

واستنكر إيهاب حديث البلوي عنه، وقال غاضبا: "لقد عزلني البلوي عن ممارسة صلاحياتي الإدارية داخل النادي، وعين محاسبا جديدا يدعى أسامة عبد الفتاح، ولم يكتف البلوي بذلك بل طلب تجميد عضويتي أنا وعادل جمجوم، نائب رئيس النادي، ورفضت رعاية الشباب ذلك الطلب".

واستغرب أمين الصندوق، اتهامه بالتقصير في أداء مهامه على أكمل وجه، وقال إيهاب لـ"العربية نت": "كيف يقول البلوي أنني لا أؤدي مهامي، أنا عملت كل ما طلبه مني وسلمت المستندات المالية كاملة بناء على طلبه، إلى حاتم الغامدي، أمين عام النادي، كل ما طلبه البلوي تم تنفيذه، لا أعلم ماذا يريد؟".

وعاد أبو شوشة ليتحدث بشكل منفعل: "منذ أن استلم البلوي دفة رئاسة النادي، وهو يسرب المستندات الرسمية والأوراق المالية إلى وسائل الإعلام، كافة المستندات بحوزته وهو المسؤول عنها".

وأضاف: "طلب البلوي في يوم رئاسته الأول تسليم كشف حساب النادي وكافة ما دار في الشأن المالي، جمعت كافة المستندات وقدمتها له في ملف شخصي، وثبت ذلك في اجتماع مجلس الإدارة".

وعاد إيهاب أبو شوشة ليروي معاناته داخل النادي: "طلبت من المحاسب أسامة كشف المصروفات والإيرادات من أجل التوقيع عليها إلا أنه ما زال يماطل، ومنذ ذلك الوقت، قبل شهر ونصف، أخليت مسؤوليتي كاملة".

وأشار أمين الصندوق إلى أنه منذ شهر ونصف لم يوقع على أي مستند مالي رسمي، بصفته مسؤولا عن ذلك، وقال إنه اضطر إلى رفع شكوى إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي ردت بخطاب في منتصف الشهر الجاري، وأكد خطاب الرعاية: أن من حقوق أمين الصندوق ممارسة كافة صلاحياته. فيما أخفى البلوي الخطاب عن أمينه الذي حصل على الخطاب لاحقا عبر الفاكس من مكتب الرئاسة بمدينة جدة.

وتساءل إيهاب أبو شوشة، حول إمكانية إبراهيم البلوي اعتماد الميزانية الجديدة دون توقيعه الرسمي، وقال بأن البلوي يسيّر أمور النادي المالية نقداً فيما لم تصله أوراق تؤكد ما إذا كان الرئيس الجديد دفع عشرة ملايين ريال لخزينة النادي.

وأكد أمين الصندوق المعزول أن البلوي طلب منه استقالة النائب عادل جمجوم، بشكل شفهي، وطلب الأمين تقديم ذلك بشكل رسمي أو عقد اجتماع لمداراة ما يحدث، فيما أعلن أن البلوي يجعلهم مضطرين إلى الظهور الإعلامي بعد أحاديثه.

وتواصلت "العربية نت" مع إبراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد للتعليق حول كلام إيهاب أبو شوشة، أمين صندوق النادي، إلا أن البلوي لم يتجاوب مع كافة الاتصالات.