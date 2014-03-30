"الانضباط" تغرّم سامي الجابر 25 ألف ريال

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم سامي الجابر، مدرب نادي الهلال، بغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب امتناع المدرب عن حضور المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق أمام الشعلة ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري السعودي التي انتهت زرقاء 2-0.

ورفض سامي الجابر حضور مؤتمر المدربين عقب المباراة، وأرسل مدربه المساعد الفرنسي جان بيبر، وهو ما جعل أحمد المصيبيح مدير العلاقات العامة في رابطة المحترفين، يؤكد أن تلك مخالفة صريحة.

وأكدت لجنة الانضباط أن العقوبة تعتبر قابلة للاستئناف وفق المادة 126 من لائحة الانضباط، فيما يعتبر المبلغ المذكور مخالفة للمدربين، ومبلغ 15 ألف ريال مخالفة على اللاعبين حال الغياب.