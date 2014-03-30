السعودية: سقف أعلى للمرتبات والاستعانة بالمقيمين

أعلن اتحاد الكرة السعودي عقب اجتماعه اليوم الأحد استمرار المدرب الأسباني خوان لوبيز كارو على رأس الجهاز الفني للمنتخب السعودي حتى نهاية عقده، وتجديد الثقة بالجهاز الإداري للمنتخب الأول بقيادة زكي الصالح، في حين أجل مجلس إدارة الاتحاد الكشف عن بديل المشرف العام المستقيل سلمان القريني حتى الاجتماع المقبل.



وعقد مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعا مطولا امتد لاكثر من ٧ ساعات برئاسة احمد عيد لمناقشة ١٢ بندا جاهزا للمناقشة انتهت بصدور عدد القرارات جاء أبرزها اتفاق اعضاء الاتحاد على اعتماد المعايير الخاصة برواتب جميع العاملين في المنتخبات السعودية وكذلك اعتماد لائحة المكافآت الخاصة بلاعبي المنتخبات السعودية في المسابقات والبطولات كافة بحسب أهميتها.



واعتمد مجلس إدارة الاتحاد تحديد الحد الاعلى لرواتب اللاعبين السعوديين المحترفين على أن يحصل اللاعب المحترف في الدرجة الممتازة على مبلغ ثابت 150 الف و50 ألف (راتب شهري بمجموع قد يصل إلى 200 ألف ريال شهريا) بحسب مشاركاته مع الفريق، فيما يحصل لاعبو الدرجة الأولى على مبلغ ثابت 20 الف ريال و 10 الاف بحسب مشاركته مع ناديه بإجمالي راتب شهري 30 ألف ريال.



واقرت اللجنة لائحة الوكلاء الاخيره التي قدمتها لجنة الاحتراف وتحديد مواعيد تسجيل اللاعبين المحترفين حيث تبدأ الفترة الاولى 18 رمضان 1435 وتنتهي 7 ذي الحجه 1435 وتبدأ الفترة الثانية 19 ربيع الاول 1436 وتنتهي 19 ربيع الثاني 1436.

كما أقر أعضاء اتحاد القدم نظام الصعود والهبوط في مسابقة كأس الامير فيصل بن فهد مع السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين أعمارهم تتجاوز ٢١ عاما مع توصية بزيادة مكافأة البطولة .



وكشف اتحاد القدم عن مواعيد انطلاق البطولات المحلية للموسم المقبل، إذ سيبدأ الموسم بكأس السوبر في 8 تموز (يوليو)، وكأس ولي العهد في 11 من الشهر ذاته، فيما ينطلق دوري عبداللطيف جميل في الـ16 منه، مع اعتماد تخصيص الموارد المالية لمسابقة كأس السوبر للاعمال الخيرية، واعتمد الاتحاد السعودي مشاركة لاعبين اثنين من مواليد السعودية ولاعب أجنبي في دوري ركاء الموسم المقبل لزيادة المستوى الفني للدوري وزيادة المداخيل والرعاة.



ووافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي على التقدم لاستضافة نهائيات كاس اسيا تحت ٢٢ عام 2016 المقبل واعتماد انطلاق دورة تصنيفية لبطولة المملكة لكرة الصالات بمشاركة الاندية والشركات الراغبة وفق شروط معينة.



ووافق الاتحاد السعودي على مقترح لجنة المسؤلية الاجتماعية بتخصيص ٤ كرات ذهبيه مخصصه لأفضل حارس وأفضل لاعب وأفضل مدرب والفريق المثالي في جميع المسابقات.

