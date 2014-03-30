"الفيلم الهندي" تشعل أجواء الجارين العاصميين

تعهّد محمد الحميداني، نائب رئيس نادي الهلال السعودي، بالمحافظة على حقوق ناديه الهلال في تغريدات موجّهة للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، وأوضح الحميداني لكل متابعيه على تويتر أنه "يعاهد كل هلالي محب غيور، تجاه ما لحق الكيان من أي إساءات أو تشكيك في حديث الأمير فيصل بن تركي عن الفيلم الهندي الشهير".

وهدد الرجل الثاني في إدارة النادي العاصمي الأزرق باللجوء إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبا إنزال عقوبة تجاه رئيس النادي العاصمي الآخر الجار، وكتب الحميداني في تغريدته الثانية: "سنحيل هذا التصريح إلى لجنة الانضباط ونرقب فعلها في الانصاف، أم التبرير للمعاني والألفاظ، وسنكفل حقنا أمام الجميع".

ووجدت تغريدات الحميداني صدى لدى بعض أنصار ناديه، فيما تذمر آخرون وهم القلة من مسلك النادي في الفترة الأخيرة وتحويل المنافسة إلى خارج الميدان، بحسب وصفهم، لجرّ الجماهير عن خسارتي الدوري والكأس أمام المنافس.

أمام ذلك، صدرت إدارة نادي النصر بياناً صحافياً ترد فيه على نائب رئيس نادي الهلال، وجاء في البيان المكتوب بلغة ساخرة: "لم يذكر رئيس نادي النصر في تصريحه اسم نادي الهلال، وهو بشكواه ينطبق عليه المثل القائل: كاد المريب أن يقول خذوني".

وعاد كاتب البيان للتلاعب بالمفردات قائلاً: "الأفلام الهندية معروفة وموثقة منذ سنين، ويبدو أن خبرته الرياضية المتواضعة لا تسعه على ذكر جزء يسير ومؤلم من الماضي الرياضي".

وختم البيان الأصفر بأن هذا التعقيب الأول والأخير بخصوص موضوع الأفلام الهندية، وأكد الخطاب أن مسؤولي النادي يسعون للعمل بشكل كبير الموسم المقبل؛ لأن الجماهير تنتظر العمل لا التصريحات الرنانة.

وكان الأمير فيصل بن تركي قد صرح بعد مباراة فريقه أمام الشباب التي ضمن فيها لقب الدوري لوسائل الإعلام قائلاً: "حُسم اللقب بالنقاط، لأننا سمعنا عن فيلم هندي في استاد الأمير فيصل بن فهد، وكنا واثقين من ذلك". في إشارة إلى نتيجة مباراة الهلال والنهضة التي انتهت 6-0.

يُذكر أن استخدام مفردة "الفيلم الهندي" في مراشقات الهلال والنصر الإعلامية قديم قدم المنافسة بينهما، إذ عرفته تصريحات مسؤولي الفريقين عام 1990، بعد أن توّج الهلال بلقب الدوري الممتاز إثر فوزه على الرائد بثمانية أهداف، سجل منها سامي الجابر لاعب الفريق آنذاك 6 أهداف منحته لقب هداف الدوري متقدماً على ماجد عبدالله لاعب النصر الذي كان يتقدم بفارق هدفين قبل المواجهة.

ما دعا الأمير عبدالرحمن بن سعود، رئيس نادي النصر الأسبق، إلى إطلاق التصريح الشهير "هداف الدوري، بطل فيلم هندي". واستمر الجانبان في تغذية هذه العبارة بينهما وتناقلتها أجيال الفريقين من المسؤولين واللاعبين والجماهير حتى العهد الحالي.