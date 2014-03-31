اتحاد القدم يعطل إعلان نظام "المحترفين"

أكد مصدر في رابطة دوري المحترفين عن انتهاء الأعضاء من مسودة النظام الأساسي للرابطة، والذي أُعلن تشكيله مطلع الموسم الجاري، وأن الإعلان سيكون بعد أن ينتهي اتحاد كرة القدم السعودي من تشكيل نظامه.

وكشف المصدر لـ"العربية.نت" قائلاً: "مسودة النظام الأساسي للرابطة جاهزة لعرضها على مجلس الرابطة، لكننا نفضل أن نعلنها بعد الاطلاع على نظام اتحاد القدم، كيلا يكون هناك أي تعارض في المواد"، وزاد: "زار خالد المعمر، عضو الرابطة، عدة دول، وذلك لاستخلاص تجربتهم في دورياتهم المحترفة، وخرج بنتائج جيدة، والآن لم يبق سوى انتظار خطوة اتحاد القدم".

وبحسب المصدر فإن النظام سيحدد آلية انتخاب رئيس الرابطة ونائبه، واختيار المدير التنفيذي والأعضاء، ودور كل عضو فيها.

وكانت الرابطة قد وضعت شهر نوفمبر الفائت موعداً لإعلان النظام الأساسي الخاص بها، لكن ذلك لم يتم بسبب تأخر الاتحاد السعودي بإعلان نظامه الأساسي.

ونشأت رابطة دوري المحترفين السعودية في 2008م تحت مسمى هيئة دوري المحترفين السعودي، قبل أن تتحول إلى رابطة مستقلة بعد عامين، ووقعت عقداً مع شركة زين للاتصالات لرعاية الدوري مدة 3 مواسم، قبل أن تنتقل الرعاية لشركة عبداللطيف جميل بدءاً من الموسم الجاري ولمدة مماثلة.