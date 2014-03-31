نور يعود لـ"الاتحاد".. والبلوي: سأتحدث بعد التعاون

كشف مصدر عائلي مقرّب من محمد نور، لاعب نادي النصر السعودي، أن الأخير سيعود إلى فريقه السابق الاتحاد، خاصة بعد عقد صاحب الـ36 عاماً، اتفاقاً شفهياً مع إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد السعودي.

وجاء تأكيد المصدر العائلي بعد تداول أنباء رفض محمد نور عرض النصر الراغب في تجديد عقد صانع الألعاب الذي خرج من فريق الاتحاد في الثامن من شهر أبريل عام 2013، بحجة إحلال وتجديد الفريق الاتحادي.

وقال قريب نور لـ"العربية نت": "محمد نور تحدث قبل مدة بسيطة مع إبراهيم البلوي واتفقا على العودة الموسم المقبل إلى فريق الاتحاد، لقد أخبرنا نور في مناسبة عائلية قبل أسبوعين أنه عائد لمدينة جدة وسيعتزل بالقميص الأصفر والأسود، كل شيء سيتم الإعلان عنه بعد نهاية الدوري بأيام قليلة".

إلى ذلك، التزم إبراهيم البلوي، رئيس نادي الاتحاد، الصمت حيال عودة محمد نور إلى الفريق الجداوي، وقال لـ"العربية نت: "نور لاعب مميز وكبير له ثقله الفني، وهو يلعب الآن مع فريق النصر، واحتراماً لإدارة النصر لن أتكلم عن محمد الآن إلا بعد انتهاء منافسات الموسم الجاري".

وكشف البلوي عن تفاصيل الموسم الاتحادي الجديد، إذ أشار إلى أن الرباعي الأجنبي في صفوف النادي سيتم تغييرهم بشكل كامل وسيتعاقد بدلا منهم، مع رباعي أجنبي من طراز عالٍ، فيما أكد بقاء المدرب خالد القروني الموسم المقبل، وسيتم العمل على زراعة ملعب الفريق الحالي بعد استهلاك الأرضية.