نيفيز لـ"الهلاليين": لا تقلقوا

طمأن البرازيلي تياغو نيفيز، لاعب وسط الهلال، جماهير فريقه على إمكانية مشاركته في مباراة فريقه أمام السد غداً الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، باستاد الملك فهد في الرياض.

وقال نيفيز اليوم عبر حسابه الشخصي في تويتر: "أنا جاهز للعب غداً، لا تقلقوا.. أنتظركم في الملعب ونحن بحاجة لدعمكم"، مضيفاً "دائماً أبذل قصارى جهدي مع الهلال ومعاً يمكننا الفوز".

وراجت أنباء تفيد بعدم إمكانية مشاركة نيفيز في المباراة بعد تعرضه للإصابة في مران فريقه، وعدم قدرته على اللعب أمام السد، في حين بث المركز الإعلامي خبراً ضمن تقريره اليومي بأن نيفيز تعرض لكدمة بسيطة وخضع للعلاج في عيادة النادي.

ويعتبر ثياغو نيفيز العلامة الأبرز بصفوف الهلال بجانب ناصر الشمراني، حيث أحرز صانع الألعاب البرازيلي عقب عودته من جديد الى الهلال 3 أهداف ببطولة دوري الأبطال الآسيوي، فيما أحرز 13 هدفاً بالدوري المحلي.