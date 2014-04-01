"المنشطات" توقف جوبسون الاتحاد

أوقفت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية مهاجم نادي الاتحاد البرازيلي جوبسون بحسب خطاب وصل إلى إدارة النادي الجداوي اليوم الاثنين.

وتعود القصة بحسب رواية مصدر اتحادي لـ"العربية نت" إلى أن لجنة الرقابة على المنشطات زارت النادي في فترة سابقة واختارت ٦ أسماء، إلا أن جوبسون رفض الخضوع للفحص، فأعدت اللجنة تقريرا بالحادثة قبل ان ترسل خطابا يفيد بإيقاف اللاعب مؤقتا حتى موعد صدور قرار نهائي بشأنه.

وتعامل لائحة الاحتراف اللاعب الممتنع عن الخضوع للفحص معاملة اللاعب المتعاطي، ما يجعل جوبسون عرضة للإيقاف لمدة عامين.

وكان الاتحاد تعاقد مع جوبسون بداية الموسم وهو العائد حينها من عقوبة طويلة للإيقاف بتهمة تعاطي مواد محظورة في بلاده البرازيل، فيما أفادت أنباء صحافية عن رغبة "العميد" فسخ التعاقد مع اللاعب خلال أيام.