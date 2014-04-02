الشمراني يكسر رقم نور والقحطاني وهزازي مرشحان للتقدم

أحرز ناصر الشمراني، مهاجم فريق الهلال السعودي، ثلاثة أهداف في مرمى السد القطري، ضمن الجولة الرابعة في مسابقة دوري أبطال آسيا، رافعا رصيده إلى 20 هدفا في تاريخ البطولة.

وساهم "هاتريك" الشمراني في تربعه على قائمة مواطنيه المشاركين في البطولة منذ انطلاقها بنسختها الجديدة عام 2003، وكسرت الأهداف الثلاثة أيضا حالة التعادل التي استمرت بينه ومحمد نور لاعب النصر الحالي والاتحاد سابقا. ويختلف اللاعبان في أن الشمراني سجل أهدافه العشرين بقميصين تحت ألوان الشباب ثم الهلال، بينما سجل نور كل أهدافه بقميص نمور جدة الأصفر والمقلم بالأسود.

وانفرد الشمراني بالمرتبة الأولى تاركا المقعد الثاني للأسطورة الجداوية محمد نور صاحب الأهداف السبعة عشر، والذي توج بلقب دوري الأبطال مع فريقه في نسختي 2004 و2005، وهو ما يفتقده ناصر في سجلاته حتى الآن.

وفيما لو استمر نور في الملاعب موسما إضافيا بقميص النصر فإنه سيعود إلى حلبة السباق مع الشمراني، حين يعود الأصفر إلى الميدان الآسيوي في الموسم المقبل، فيما لا تبدو الفرصة متاحة أمام النجم الكبير لو قرر العودة للدفاع عن ألوان اتحاد جدة.

وتبدو الفرصة متاحة أمام ياسر القحطاني الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في نهائيات آسيا لزيادة غلته ومعادلة رقم نور ومنافسة زميله الشمراني، ويبلغ رصيد القحطاني حتى الآن 15 هدفا وضعته في المرتبة الثالثة، وسجلها في ثمانية أعوام قضاها تحت الوان الأزرق فقط.

كما تبدو الفرصة أيضا سانحة أمام الغائب الحاضر نايف هزازي، صاحب الستة والعشرين عاما، الذي يضم رصيده 12 هدفا سجلها بقميص الاتحاد فقط، رغم أنه يلعب حاليا تحت ألوان الشباب، لكن الإصابة غيبته عن المشاركة في النسخة الحالية، وقياسا بصغر سنة ورصيده يبدو هزازي المرشح الأكبر لكسر رقم الشمراني وتسجيل رقم جديد.