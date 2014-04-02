كارينيو يشترط حل الأمور المالية العالقة قبل التجديد

ينتهي مشوار كارينيو "الرسمي" بإطلاق حكم مباراة فريقه والتعاون لصافرة نهاية المباراة، لكن المدرب الأوروغوياني لم يغلق الباب أمام محبيه، مشيراً الى أن فرصة بقائه مدرباً للنصر ممكنة.

ونفى كارينيو في حديثه لبرنامج "في المرمى" تلقيه أي عرض رسمي للتدريب في فريق آخر، مؤكداً أنه لن يقوم بأي خطوة قبل إنهاء أموره مع النصر بشكل تام، مبيناً في الوقت ذاته أن وكلاء الأعمال كانوا ومازالوا يتصلون به بين الحين والآخر، وأنه يرفض التفاهم معهم على أي أمر حتى ينجز مهمته مع النصر بالحصول على الدوري السعودي.

وإعترف كارينيو بأن المشاكل المالية التي مرّ بها النادي يجب أن تحل قبل الجلوس للتجديد لفترة قادمة، مشيراً الى أن لديه الرغبة، لكنه لا يعلم ما إذا كانت إدارة النصر ترغب في استمراره أم لا.

ولا يرى كارينيو أن إبعاد خالد الغامدي عن الفريق في الجولات الأخيرة تدخلاً بعمله، ويقول: "كان لديه مشكلة مع الإدارة، ولم يكن لدي أي خيار، والأهم أننا خرجنا ببطولتين هذا الموسم، وحصلنا على الأفضلية في جميع الأرقام".