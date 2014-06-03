الهلال يضم حمد الحمد رسمياً

وقعت إدارة الهلال مع نظيرتها الاتفاقية عقد انتقال حمد الحمد، لاعب وسط الأخيرة، مقابل 5 ملايين ريال للنادي الشرقي، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقدمت الإدارة الزرقاء الحد الأعلى من الرواتب للحمد، والبالغ 2.4 مليون ريال عن كل موسم من المواسم الخمسة التي سيرتدي بها قميص وصيف الدوري السعودي، بالإضافة الى بعض الامتيازات الأخرى.

وكان الحمد قد رفض تجديد عقده مع الاتفاق، والذي يربطه بالهابط الى دوري ركاء، لغاية العام المقبل.

وبدأ الحمد مسيرته الرياضية مع نادي الاتفاق، فيما لعب لنادي التعاون بنظام الإعارة لمدة موسم وحيد، وبعد عودته للاتفاق ضمن لنفسه مكاناً في القائمة الدولية، حيث اختاره فرانك ريكارد في تصفيات كأس العالم 2014 والتي خرج الأخضر من أدوارها الأولية.