وكيل خطّاب يؤكد رفضه لعرضي الاتحاد والشباب

أكد محمد السيلاوي، وكيل أعمال المدافع الأردني طارق خطاب، اعتذار موكله لنادي الاتحاد السعودي ومواطنه الشباب، نظراً لرغبته في البقاء مع الوحدات في الموسم المقبل، بعد ضغوطات جماهيرية تلقاها اللاعب الشاب.

وقال السيلاوي لـ"العربية.نت": "بالفعل، اعتذر طارق خطاب لنادي الاتحاد، الذي قد له عرضاً، وكذلك نادي الشباب الذي أبدى اهتماماً باللاعب، وذلك يأتي بسبب ضغوط جماهيرية، طالبته بالبقاء في صفوف الفريق، الذي سيمثل الأردن في بطولة دوري أبطال آسيا المقبلة، كأول نادٍ بتاريخ المملكة الأردنية".

وتابع وكيل الأعمال الأردني: "حاولت تغيير وجهة نظر اللاعب وعائلته، لكنهم كانوا مصممين على موقفهم، وشكروا ناديي الشباب والاتحاد اللذين اهتما بخدماته".