إيطالية تكسب حقوق خليجي 22 مقابل 135 مليون ريال

رست مناقصة حقوق خليجي 22، على شركة سيلفا الإيطالية التي دفعت مبلغ 36 مليون دولار أميركي (135 مليون ريال سعودي) للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث ستحتضن الرياض البطولة الخليجية في شهر نوفمبر المقبل، وبمشاركة كافة المنتخبات الستة.

وعلمت "العربية.نت" أن التلفزيون السعودي سينقل كافة المنافسات مجاناً، وذلك بعد اشتراط مسؤولي اتحاد الكرة السعودي، فيما تنال "سيلفا" كافة حقوق نقل التلفزيون والصور والإذاعة ومجال الإنترنت بجانب التسويق الدعائي للبطولة، وستكون المنافسة مفتوحة لجميع القنوات ومن دون تشفير فضائي؛ مما يمنح جميع القنوات حقوق الشراء، بيد أن مسؤولي القنوات الخليجية متخوفين قليلاً من رفع سعر الحقوق.

يذكر أن في السنوات الماضية، شهدت بطولة الخليج، احتكارا من بعض القنوات الخليجية، وعدم بيعها لمنافسين في ساحة النقل التلفزيونية، مما أضر بالمشاهدين الذين اضطروا إلى مشاهدة مباريات منتخبات بلادهم من خلال قنوات معينة دون نقل تلفزيوني حكومي.