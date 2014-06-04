الدوسري: الزبيدي سيعود للاتفاق.. ولن نسمح بـ"الفوضى"

أقفل عبدالعزيز الدوسري، رئيس نادي الاتفاق السعودي، الباب أمام علي الزبيدي ونادي الأهلي، حول تمديد إعارة الظهير الأيمن أو انتقاله للفريق الغربي، مؤكداً أن اللاعب الدولي سيبقى بصفوف فريقه الموسم المقبل، فيما يؤكد الأمير فهد بن خالد، رئيس الأهلي أن مفاوضاتهم مع الاتفاق لم تسفر عن أي نتيجة حتى اللحظة

وقال الأمير فهد بن خالد لـ"العربية.نت": "بدأنا المفاوضات مع الاتفاق حول استمرار الزبيدي منذ فترة طويلة، لكن لم يطرأ على الأمر أي جديد، ولو حدث ذلك فإنني سأعلنه".

وفي المقابل، يقول الدوسري لـ"العربية.نت":" لن يخرج أحد من لاعبي الفريق، ماعدا أحمد عكاش الذي سيخرج في حال عدم وصولنا إلى اتفاق معه، وهو باقٍ معنا في الموسم القادم"، وأجاب على سؤال حول مفاهمتهم مع اللاعب بخصوص البقاء قائلاً: "الزبيدي يرتبط بعقد معنا، وهو ملتزم به.. ونحن أكرمناه في الموسم الماضي، والآن للنادي حق في أن يستفيد من خدماته، وللنادي على اللاعب حق بأن يقف معه بهذه المرحلة".

ورداً على الأخبار التي راجت حول عزم المدافع شراء عقده من ناديه الحالي وبالتالي الانتقال كلاعب حر للأهلي، قال الدوسري: "لن يشتري أي لاعب عقده.. وإذا سلمنا بهذا الأمر فإننا سنعيش في فوضى، وأي لاعب سيشتري عقده ويخرج من ناديه".

وانتقل الزبيدي مطلع الموسم الماضي إلى الأهلي بنظام الإعارة لـ6 أشهر، قبل أن يمددها الأهلاويون لموسم، ويقرروا مفاوضة ناديه لإبقائه بناء على تقرير البرتغالي فيتور بيريرا، المدرب المستقيل من تدريب الفريق الأخضر قبل شهر.