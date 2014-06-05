الأخضر السعودي يحتل المركز 90 عالمياً

تراجع المنتخب السعودي 15 مرتبة في تصنيف شهر يونيو لمنتخبات كرة القدم الذي صدر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو التصنيف الأخير قبل انطلاقة كأس العالم للمنتخبات 2014م في البرازيل، وتراجع الأخضر للمرتبة الـ 90 عالمياً والتاسع آسيوياً والثالث خليجياً بـ 381 نقطة.

وساهمت خسارتا منتخبنا السعودي في المباراتين الوديتين مع مولدوفا صفر-4، وجورجيا صفر-2، في الترتيب الجديد، فيما تصدر المنتخب الإيراني قائمة المنتخبات الآسيوية بالمرتبة الـ 43، وجاء بعده منتخب اليابان في المرتبة الـ 46 فمنتخب كوريا الجنوبية في المرتبة الـ 57، وتصدر منتخب الجزائر عربياً إذ حل في المرتبة الـ 22 عالمياً، جاء بعده المنتخب المصري في المرتبة الـ 36 فالمنتخب التونسي في المرتبة الـ 48.

وعلى الصعيد العالمي حافظ المنتخب الإسباني على موقعه في صدارة التصنيف بـ 1485 نقطة، وحل منتخب ألمانيا ثانياً بـ 1300 نقطة، وتقدم منتخب البرازيل للمرتبة الثالثة بـ 1242 نقطة، فيما تراجع منتخب البرتغال للمرتبة الرابعة بـ 1189 نقطة.