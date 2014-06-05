بني ياس الإماراتي: اجتمعنا بالجابر وندرس التعاقد معه

أكد مبارك بن محيروم، رئيس شركة بني ياس، وجود اهتمام من النادي الإماراتي الذي يحمل اسم الشركة، بخدمات سامي الجابر، المدرب السعودي المقال من تدريب الهلال قبل فترة قصيرة.

وقال بن محيروم، في مداخلة هاتفية مع نشرة الأخبار بقناة العربية: "سامي الجابر ضمن خياراتنا الفنية، حيث ندرس فكرة التعاقد مع عدد من المدربين، والسعودي من ضمنهم".

وأشار رئيس الشركة، الى عقد اجتماعات بين إدارة النادي واللاعب السعودي السابق، ويقول: "اجتمعنا بسامي الجابر، كما اجتمعنا بمدربين آخرين، وكذلك هناك اجتماع سيعقد غداً".

وإجابة على سؤال الزميل عبدالله الدرويش، مقدم النشرة، حول التفاصيل التي ناقشها اجتماعهم مع الجابر، قال:" لم نتكلم بخصوص الأمور المالية، تباحثنا الأفكار، وناقشنا كل مدرب عن رؤيته للفريق، ومدى ملاءمتها للاستراتيجية التي وضعتها الإدارة".

وأقال وصيف الدوري السعودي مدربه سامي الجابر في الـ26 من شهر مايو الفائت بعد سلسلة اجتماعات شرفية معارضة لاستمرار صاحب الـ41 عاماً على رأس الجهاز التدريبي الأزرق بعد وصافة بطولتي الدورسي والكأس السعوديتين، والوصول لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

