الشباب يستنكر تغريدات الحميداني عبر بيان رسمي

في ردة فعل سريعة، لم تكن معتادة سلفاً بين الناديين العاصميين الشباب والهلال، أبدى خالد بن معمر رئيس الشباب المكلف، استنكاره لما كتبه محمد الحميداني نائب رئيس الهلال الجمعة، وأفصح فيه عن رغبة ناديه في الاستفادة من خدمات مدافع الشباب حسن معاذ.

وفي بيان صحافي نشر على حسابات وموقع النادي الأبيض في وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، قال ابن معمر: "نستنكر ما طرحه الحميداني نائب رئيس الهلال عن وجود مفاوضات رسمية لكسب خدمات اللاعب حسن معاذ، وهذه المفاوضات غير صحيحة وإدارة الشباب لا ترغب بطرح هذا الموضوع".

وأضاف: "كنا نتمنى من الحميداني أن يفرق بين الخواطر والتمني عن الواقع الذي تستند عليه الجماهير، نحترم جميع الأندية ولا نقبل هذه الآلية التي لا تليق بمكانة نادي الشباب".

ويرتبط حسن معاذ بعقد مع فريق الشباب تبقى منه ثلاثة أعوام، ويحظر "فيفا"، مفاوضة أي لاعب يرتبط بعقد ساري المفعول، كما يعاقب على أي إشارة تجاه ذلك سواء تصريحا أو تلميحا، وكانت لجنة الاحتراف قد عاقبت قبل شهر ناديي الهلال والنصر في ما عرف بقضية الجبرين، لأسباب ربطتها بمخالفات قانونية.

وكتب محمد الحميداني الرجل الثاني في الهلال على حسابه في تويتر: "حسن معاذ ومحمد كنو، لاعبان مميزان، ويأمل الهلال الاستفادة من خدماتهما، ولكن قرار ذلك حالياً بيد أنديتهما، وسنبذل في ذلك كل المستطاع".

يذكر أن نادي الشباب يرأسه خالد بن معمر بالتكليف بعد استقالة رئيسه خالد البلطان، فيما يستعد الأمير خالد بن سعد للعودة إلى الكرسي الأول بعد شهر عند انعقاد الجمعية العمومية، بعد غياب منذ عام 2006.

ومرت العلاقات الشبابية الهلالية بأزهى عصورها في فترة البلطان – عبد الرحمن بن مساعد، ولم تكن للبيانات أو الردود الإعلامية سابقة في علاقات الناديين الكبيرين، إذ كانت كل الأمور المالية والتعاقدية تتم بينهما بالود وفي سلاسة تامة.



