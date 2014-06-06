عثمان النصر: لا صحة لإبعاد خميس وسنرد على العين

نفى سالم العثمان، مدير الكرة بنادي النصر السعودي، الجمعة، أن يكون المدرب الإسباني راؤول كانيدا قد طلب إبعاد اللاعب عوض خميس عن الفريق الموسم المقبل .

وتداولت الصحف السعودية خبر رغبة المدرب كانيدا في إبعاد لاعب الوسط عوض خميس (25 عاماً) عن صفوف بطل الدوري والكأس، بعدما اشترى النصراويون أحمد الفريدي وعبدالعزيز الجبرين.

وقال سالم العثمان لـ"العربية نت" في تصريح خاص: "هذه شائعة، وإبعاد عوض خميس غير صحيح، المدرب كانيدا طلب اصطحاب جميع اللاعبين دون استثناء إلى المعسكر الخارجي". وأضاف: "لم يطلب كانيدا بتاتاً إبعاد أي لاعب، لا توجد ملاحظات فنية".

وأكد مدير الكرة بالفريق العاصمي أن ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب بيد الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي والمدرب كانيدا، فيما استلمت الإدارة خطاباً رسمياً للمشاركة في دورة العين الدولية أواخر شهر يوليو المقبل.

وانتقل عوض خميس قادماً من فريق نجران إلى النصر في شهر مايو عام 2012، وساهم اللاعب المولود في منتصف شهر يوليو عام 1988 في إحراز النصر بطولتي الدوري والكأس بعد مشاركته كلاعب أساسي طوال مباريات الموسم في ولاية الأروغوياني دانيال كارينيو مدرب الفريق السابق.