الجزائري منّاد مدرباً لفريق الوحدة السعودي

تعاقدت إدارة نادي الوحدة السعودي، أمس الجمعة، مع المدرب الجزائري جمال مناد لتدريب الفريق سنةً واحدةً من أجل قيادته نحو الدوري الممتاز، فيما لم يكشف رئيس النادي حازم اللحياني عن القيمة المالية.

واختار جمال مناد (54 عاماً) تدريب فريق الوحدة وسط عروض جزائرية كثيرة، فيما يعتبر المدرب أحد أبرز نجوم الكرة الجزائرية، إذ دافع عن أندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل الجزائريين ونادي نيم الفرنسي وفاميلي كاو وبلينانيسس البرتغالي بجانب منتخب بلاده.

وحاز جمال مناد كلاعب على لقب الهداف في كأس أفريقيا 1990 التي توجت به بلاده فيما نال كمدرب على لقب الدوري الجزائري مع فريق اتحاد العاصمة، وصعد بشبيبة بيجايه الجزائري إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، فيما وصل إلى نهائي الكأس 2012 أثناء تدريبه لفريق بلوزداد الذي خسر من وفاق سطيف.

ويريد الوحداويون العودة إلى الدوري السعودي بعد هبوط فريقهم موسم 2013 نحو الدرجة الأولى، وفي الموسم الماضي اقترب الفريق المكي من العودة بعد حصده 52 نقطة جعلته ثالث الترتيب بدوري ركاء.