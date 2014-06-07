رسمياً.. الروماني بـيـنـتيلي هلالي

وقّعت إدارة نادي الهلال السعودي رسمياً، يوم السبت، مع ميهاي بينتيلي لاعب وسط ستيوا بوخارست الروماني لمدة ثلاثة أعوام مقبلة، فيما نشرت "العربية نت" يوم الخميس الماضي اتفاق مسؤولي البيت الأزرق مع اللاعب مقابل خمسة ملايين ونصف المليون يورو.

واحتاج الهلاليون إلى رفع العرض من مليوني يورو إلى مليونين ونصف المليون يورو، لكسب موافقة الرومانيين في مفاوضات استمرت أسبوعاً كاملاً، فيما سيقبض ميهاي بينتيلي (29 عاماً) مليوني يورو سنوياً.

ومهد ريجكامب مدرب الهلال الجديد، حضور ميهاي الذي يلعب في مركز المحور المتأخر، وحقق مع بوخارست بطولة الدوري الروماني موسمي 2013 و2014 بجانب كأس السوبر 2013.