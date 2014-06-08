رئيس "المسابقات": لن نكون عقبة أمام الهلال والاتحاد

أكد خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، أنه لم تصل خطابات من قبل ناديي الهلال والاتحاد بشأن تأجيل المباريات المحلية على خلفية مشاركتهما ضمن دور الثمانية في دوري أبطال آسيا.

وقال المقرن لـ"العربية نت" في تصريح خاص: "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء من الاتحاد أو الهلال، ولكن نحن نراعي مشاركتهما القارية وبلوغهما دور الثمانية، وسنعمل سوياً لتكون المواعيد مناسبة في حال تأجيل أو تقديم المباريات، لن نكون عقبة في طريقيهما الآسيوي".

إلى ذلك أوضح المقرن بعد الانتهاء من مراسم قرعة كأس ولي العهد أن القرعة لم تشهد منافسات كبيرة عدا لقاء الاتحاد والهلال في دور الثمانية من القرعة في حال تم ذلك، لافتاً إلى أنهم سيعملون على تسيير الأمور بشكل منظم في الموسم الجديد كما كان في الموسم الماضي.