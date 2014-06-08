كانيدا يلتقي فيصل في برشلونة لحسم ملف الأجانب

يحلّ الإسباني راؤول كانيدا، مدرب فريق النصر السعودي، ضيفاً ليلة الاثنين على الأمير فيصل بن تركي، رئيس النادي، بمنزله في مدينة برشلونة الإسبانية قبل مغادرة المدرب إلى الرياض لبدء البرنامج التحضيري لبطل الدوري والكأس.

وبحسب مصادر خاصة، نجحت إدارة نادي النصر في كسب موافقة خمسة لاعبين أجانب للدفاع عن ألوان الفريق الموسم المقبل، وينتظر أن يقدم الأمير فيصل بن تركي الأسماء الخمسة للمدرب الإسباني خلال اللقاء؛ من أجل اختيار ثلاثة منهم للالتحاق بمعسكر الفريق في تركيا.

ورفضت المصادر الكشف عن أسماء اللاعبين الخمسة مكتفية بالقول إن البرازيلي إيلتون لاعب الفريق في الموسم الماضي من ضمنها، إضافة إلى مهاجمين آخرين، ولاعبي وسط في خانة (10)، وتكتمت المصادر على الأسماء كاشفة عن أن جنسيات اللاعبين من البرازيل والأرجنتين والقارة الأوروبية.

ويسعى المدرب كانيدا إلى تعزيز قائمة فريقه بلاعبين في خط الهجوم أحدهما رأس حربة تقليدي في مركز (9) والآخر في مركز رقم (11) فيما يجيد اللعب على الأطراف كجناح متنقل على الطرفين.

وكان رئيس النادي العاصمي قد وصل إلى برشلونة قادماً من كاتانيا الإيطالية واجتمع مع مسؤولين، لتوقيع العقود بعد أخذ الرأي الفني من المدرب قبل اللقاءين.

يُذكر أن الأصفر الحائز على لقب الدوري وكأس ولي العهد تحت قيادة الأوروغوياني دانييل كارينيو قد دعم صفوفه بثلاثة لاعبين محليين: عبدالعزيز الجبرين القادم من الرائد، أحمد الفريدي لاعب الاتحاد، ومدافع العروبة الصاعد علي الخيبري، فيما تبقت له صفقة محلية ينتظر حسمها بعد العودة من معسكره التركي.