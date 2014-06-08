نجران يعّين الفرنسي لافاني مدرباً له

وقعت إدارة نادي نجران السعودي مع المدرب الفرنسي دينيس لافاني، الأحد، وسيتولى لافاني تدريب الفريق الجنوبي موسماً واحداً، بينما لم يكشف هذيل آل شرمة رئيس النادي عن التفاصيل المالية.

واعترف لافاني (50 عاماً) في الأيام الماضي لوسائل الإعلام المصرية بأنه اقترب من ترك فريقه السابق الاتحاد السكندري المصري على خلفية ظروف رياضية وأسرية ومالية جعلته لا يرغب في البقاء بالدوري المصري.

ويملك الفرنسي لافاني سجلاً تدريبياً مميزاً، إذ أشرف على أندية سيدان الفرنسي وقطر القطري وتشينغ دو بلادس الصيني والقطن الكاميروني الذي نال معه بطولتي الدوري والكأس قبل أن ينتقل لتدريب المنتخب الكاميروني عام 2012، وقبل تدريبه الاتحاد الإسكندري خاض تجربة عام 2013 النجم الساحلي التونسي وحاز معه على الكأس.