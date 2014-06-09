الأهلي المصري ينفي.. والبلوي يؤكد: فتحي أولى صفقاتنا

أعلن إبراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد فريقه مع الدولي المصري أحمد فتحي لتمثيل الفريق الأصفر الجداوي في الموسم المقبل, وابتهجت جماهير العميد بالصفقة وانتشرت احتفالات ترحيبية بالنجم المصري الكبير صاحب التجارب الاحترافية الأوروبية، على مدى ساعتين قبل أن تبث مواقع صحافية مصرية نفياً على لسان فتحي من أبيدجان الإيفوارية، حيث كان برفقة فريقه في مباراة دوري الأبطال الإفريقي.

وأمام نفي فتحي, وخروج وكيل أعماله في تصريح مرادف لتصريحه, على موقع اليوم السابع واسع الانتشار ينفي أيضا ويؤكد أن موكله رتب خياراته على أوروبا أولا ثم الأهلي المصري, ثم الفرق الخليجية تاليا, أكد لـ"العربية.نت" علاء عبدالصادق، مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، أن فتحي لم يوقع لأي ناد بعد, وأن ما تم إعلانه في جدة السعودية, لا يعني ناديه, ويمكن سؤال من أعلن ذلك, "أما من جانبنا فنحن نؤكد أن أحمد فتحي لم يوقع لاتحاد جدة.

وحين نقلت "العربية.نت" تأكيدات رئيس النادي السعودي, لعبدالصادق, اكتفى بالقول: "لا صحة لتوقيع أحمد فتحي لفريق الاتحاد، الكلام هذا غير صحيح إطلاقاً، تواصلت مع اللاعب ونفى اتفاقه". وأضاف مدير كرة الأهلي القاهري: "نحن نحاول التجديد مع اللاعب كي يبقى بالقميص الأحمر الموسم المقبل".

أمام هذه الضبابية في القصة, يؤكد بعض المتابعين أن فتحي اتفق تماما مع النادي السعودي, وأنه طلب عدم الإعلان إلا بعد فراغه من مشاركاته مع ناديه المصري الذي ينتهي ارتباطه به رسمياً بعد شهر, وأن إعلان رئيس النادي السعودي أفسد هذا الاتفاق, لقلة خبرته وحاجته إلى إعلان أي خبر مفرح لجماهير ناديه جراء الضغوط الجماهيرية الكبيرة التي يعاني منها منذ تولى الرئاسة, وأطلق جملة من الوعود ما زالت بعض الجماهير تثق في تحقيقها وتنتظرها. لكن متابعين آخرين نفوا أي توقيع بين الطرفين, مشيرين إلى أن البلوي استخدم في إعلانه عن الصفقة مفردة "اتفاق" ولم يقل توقيع, وهو ما يحتمل أكثر من وجهة في المستقبل القريب, ويعتقد بعض المراقبين أن قلة خبرة إبراهيم البلوي رئيس الاتحاد أوقعته في حرج مع جماهير فريقه, كما صنعت منه الطرف الأضعف في المفاوضات إن لم تكن قد تمت رسميا, إذ سيسعى لعقد الصفقة رسمياً مصداقا لإعلانه أمام جماهيره وهو ما يجعله عرضة للمساومة في الخطوات المقبلة للصفقة.

وشارك فتحي (29 عاماً) مساء الأحد في مباراة الأهلي المصري ضد فريق سيوي سبور العاجي التي انتهت بالتعادل 1-1. ويجيد أحمد اللعب في الظهير الأيمن ومحور الارتكاز وسبق له الاحتراف مع فريقي شيفيلد يونايتد وهال سيتي الإنكليزيين, ويمتاز بانطلاقاته الجانبية وتسديداته التي لا تخطيء الهدف.