10 أعضاء يكملون إدارة اتحاد جدة قانونياً

أجريت مراسم انتخابات أعضاء إدارة نادي اتحاد جدة، الأحد، من أجل دخول 10 أعضاء إلى مجلس الرئيس إبراهيم البلوي الذي سيدير النادي السنتين المقبلتين وسط تنظيم رسمي من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

وتم تأجيل الانتخابات في وقت سابق لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الجمعية العمومية، فيما بلغ العدد النهائي للمصوتين، 51 عضو شرف و124 عضواً عاملاً، في مجموع وصل لعدد المصوتين إلى 175 صوتاً.

وفاز بدخول مجلس الإدارة كل من: "طراد ناظر، سمير الظاهري، تركي باديب، عبدالله تركي، بندر عبدالعال، حاتم الغامدي، حسن الطيب، فريد مشرف، محمد عواد، فيصل صديقي". فيما انسحب سابقاً فؤاد الأحمدي وعمر با رشيد.

يُذكر أن رعاية الشباب قد حلّت مجلس الإدارة السابق قانونياً، بعدما طالته مناوشات إدارية بين الرئيس البلوي ونائبه عادل جمجوم عبر وسائل الإعلام، ما اضطر مسؤولي الرئاسة إلى إبقاء الرئيس ودخول أعضاء جدد بالمجلس.