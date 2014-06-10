النصر يبدأ استعداده للموسم الجديد

بدأ النصر، الثلاثاء، استعداده للموسم الجديد على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بالنادي عقب الإجازة التي مُنحت لهم من قبل الجهاز الإداري لمدة شهرين عقب ختام الموسم المنصرم والذي توجه النصر بتحقيقه لقب الدوري وكأس ولي العهد.

وشهدت التدريبات انضمام اللاعبين المنضمين حديثاً للنادي وهم عبدالعزيز الجبرين وعلي الخيبري، وسط غياب اللاعب أحمد الفريدي الذي من المقرر أن ينضم لمعسكر الفريق في تركيا الذي سينطلق يوم السبت المقبل ولمدة عشرة أيام.

وقاد التدريبات مساعد المدرب كارلوس فيلات بحضور مدير عام الفريق سالم العثمان الذي بيّن للاعبين أهمية تطبيق البرنامج المعد للفريق، وقال: "أمامنا موسم مهم علينا أن نجتهد ونبذل كل ما نستطيع لنحافظ على القمة التي وصل إليها الفريق في الموسم الماضي".

وسيجري اللاعبون الفحوص الطبية الروتينية طوال الأيام المقبلة لحين المغادرة إلى تركيا.