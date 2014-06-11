الشباب يتفق نهائياً مع الأردني طارق خطاب

أنهت إدارة الشباب السعودي الاتفاق مع طارق خطاب، مدافع الوحدات والمنتخب الأردني، ليكون اللاعب الآسيوي في صفوف الفريق الموسم المقبل، على أن يتم توقيع العقد بين الطرفين في الأيام القليلة المقبلة.

وكان خطاب (22 عاماً) قد رفض الانتقال من الوحدات الأردني بسبب ضغوط جماهيرية واشتراطات إدارة ناديه، رغم تلقيه عرضين من الاتحاد والشباب اللذين تنافسا على خدماته، إلا أن شرط إدارة الوحدات بالتوقيع معه جعله يقرر البقاء في صفوف الفريق هذا الموسم ويرحل مجاناً في الصيف المقبل، إلا أنه عاد ليقبل العرض الشبابي بعد انسحاب مفاوض الاتحاد من الصفقة.

وكان محمد السيلاوي، وكيل أعمال اللاعب قد صرح لـ"العربية.نت" الأسبوع الماضي، بأن باب الانتقال أقفل، شاكراً ناديي الشباب والاتحاد على اهتمامهما باللاعب، الذي شارك مع منتخب بلاده في آخر مبارياته الودية أمام كولومبيا.

وبات خطاب من أهم المدافعين في الأردن، في فترة وجيزة، عقب تدرجه باللعب في المنتخبات السنية، والفئات العمرية للوحدات.