بالومينو يعود للأهلي .. وعودة سيزار مطروحة

أعلن أهلي جدة السعودي، عن عودة خايرو بالومينو، لاعبه السابق، من جديد إلى صفوف الفريق بعد عام قضاه في صفوف مواطنه أتليتكو ناسيونالوذلك عبر بيان رسمي وزعه مركزه الإعلامي.



وبعد الإعلان رسمياً عن عودة المحارب اللاتيني، فإن ذلك يعني إنهاء الاتفاق المبرم بينهم وبين الإكوادوري بيدرو كينونيز، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

وطانت "العربية.نت" قد أشارت في وقت سابق الى عودة اللاعب الذي شارك في صفوف الأهلي لعامين، حيث ساهم في الموسم الأول بوصول الفريق إلى المركز الثاني بالدوري السعودي للمحترفين، والحصول على كأس خادم الحرمين للأبطال من أمام النصر، فيما وصل في الموسم اللاحق الى نهائي دوري أبطال آسيا، قبل الخسارة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة.

وعلى صعيد ذي صلة، أكد مصدر لـ"العربية.نت" أن إدارة الأهلي باتت أكثر تقبلاً لعودة البرازيلي برونو سيزار، المعار الى صفوف بالميراس البرازيلي، وأن صانع الألعاب البرازيلي سيخضع لتقييم المدرب الجديد قبل إعادته الى الفريق للمرة الثانية، بعد أن غادره مطلع العام الجاري بسبب خلافات مع فيتو بيريرا، مدرب الأهلي المستقيل.

