أهلي جدة يعيّن السويسري جروس مدرباً للفريق

أعلنت إدارة النادي اﻷهلي السعودي، الأحد، تعاقدها رسمياً مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول مدة موسمين.

وفضّ الأهلاويون عقد الشراكة مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا نهاية الموسم الماضي، بعدما اعتذر الأخير عن إكمال مهتمه بسبب ظروف عائلية فيما كانت النتائج غير جيدة لوصيف كأس الملك.

ووقع اختيار الإدارة الخضراء على جروس (59 عاماً) لما يمتلكه الأخير من خبرات تدريبية مميزة، إذ درب جروس أندية توتنهام هوتسبير الإنجليزي وشتوتغارت الألماني، كما درب فريق بازل السويسري لمدة 10 أعوام وحقق معه أربعة ألقاب للدوري ومثلها للكأس، كما وصل معه عام 2006 إلى الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية "يوربا ليغ".

وبدأ كريستيان جروس التدريب بعد اعتزاله اللعب عام 1988، مع نادي فال السويسري لينتقل بعد ذلك لتدربب نادي جراسهوبر، حيث استمر معه لمدة أربعة مواسم حقق معه خلالها لقبين للدوري وكأس سويسرا ليصبح بعد ذلك من أهم المدربين السويسريين على الساحة.