الاتفاق السعودي يتعاقد مع الأردني ذوذان

وقعت إدارة الاتفاق السعودي، مع يوسف ذوذان، لاعب وسط فريق العربي الأردني، واتفق الطرفان يوم الثلاثاء الماضي، فيما أعلن عن الخبر رسمياً يوم السبت، ويعتبر اللاعب أحد البارزين في الكرة الأردنية.

وخاض ذوذان مشواراً طويلا هذا الموسم مع فريقه الأردني، فيما يصنف كلاعب دولي، بعدما شارك في ودية كولمبيا إثر استدعائه من قبل مدرب الأردن حسام حسن. ووصف وكيل أعماله محمد السيلاوي لوسائل الإعلام، أن الفريق الشرقي سيستفيد كثيراً من خدمات يوسف الموسم المقبل.

وانتقل في الفترة الماضية، العديد من اللاعبين الأردنيين إلى الملاعب السعودية، على غرار طارق خطاب إلى الشباب ومحمد الدميري إلى اتحاد جدة وعلاء الشقران لصفوف هجر، فيما تعاقد الخليج مع شريف عدنان وإبراهيم الزواهرة.