النصر يفاوض البرازيلي هنريكي مقابل 17 مليون ريال

تلقى البرازيلي باولو هنريكي، مهاجم فريق طرابزون التركي، عرضاً للانتقال إلى فريق النصر السعودي لمدة ثلاثة مواسم بحسب تأكيد الصحف التركية يوم الأحد.

وقالت الصحافة التركية إن إدارة النصر مستعدة لدفع ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو (17 مليون ريال) إلى هنريكي، فيما أكد بوراك قوردال، المدير التنفيذي للنادي التركي، خلال مؤتمر صحافي، أن هنريكي متاح للبيع خلال الفترة الحالية.

وسبق للبرازيلي باولو (25 عاماً) اللعب لفريق هيرنفين الهولندي وأتليتك منيرو وبالميراس البرازيليين، قبل الانتقال إلى صفوف طرابزون عام 2011 مسجلاً حتى الآن 21 هدفاً خلال 46 مباراة، منها أربعة أهداف بالدوري الأوروبي.

وأشارت "العربية نت" في الثامن من الشهر الجاري إلى اجتماع بين بطل الدوري والكأس مع مدرب الفريق كانيدا، من أجل تحديد اللاعبين الأجانب الذين سيدافعون عن شعار الفريق الموسم المقبل.