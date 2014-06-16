رسمياً.. الأردني خطاب مدافعاً شبابياً لمدة عامين

وقعت إدارة نادي الشباب السعودي رسمياً، الاثنين، صفقة انتقال طارق خطاب، مدافع فريق الوحدات الأردني، ويمتد العقد بين الطرفين لمدة عامين فيما بلغت حصة الوحدات 450 ألف دولار أميركي.

وحرص مسؤولو النادي العاصمي على انتقال خطاب (22 عاماً) من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق، بينما رفض المدافع الدولي فكرة الرحيل سابقاً عن ناديه بسبب ضغوط جماهيرية. وعاد مجدداً ليقبل العرض بعد انسحاب الأندية الأخرى وسط اهتمام كبير من قبل الرئيس الشبابي الأمير خالد بن سعد.

وسبق لطارق خطاب أن أدى أداء مميزاً أمام منتخب الأوروغواي ضمن الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2014، ويرى اللاعب أن مهمته مع الشباب لن تكون سهلة نظراً لقوة الدوري السعودي، بجانب دفاع الفريق الأبيض عن لقب كأس الملك الذي حققه نهاية الموسم المنصرم.