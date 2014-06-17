الرائد يتفق نهائياً مع الأردني بني ياسين

اتفقت إدارة الرائد السعودي بشكل نهائي مع أنس بني ياسين، مدافع العربي والمنتخب الأردني، على تمثيل فريقها لمدة موسم واحد، على أن يكون التوقيع خلال الأيام القادمة، في عمان، العاصمة الأردنية.

ووفقاً لمصادر مقربة من اللاعب، فإن المدافع الهادئ، اختار عرض الرائد من بين عروض سعودية وإماراتية، نظير اقتناعه بمشروع النادي القصيمي الرياضي، تحت رئاسة عبداللطيف الخضير، الرئيس المزكى مؤخراً، مشيرا إلى أن المبلغ الذي سيتقاضاه بني ياسين يعتبر مميزاً.

وستكون تجربة الرائد الثانية بالنسبة لبني ياسين، الذي عرف التواجد في السعودية أواخر العقد الماضي مع فريق نجران، والذي بقي في صفوفه لموسمين، قبل أن يمثل القادسية الكويتي، والعربي الأردني النادي الذي شهد بداية مسيرته الرياضية في الأردن.