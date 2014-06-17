الفيصلي يكسب توقيع البرازيلي أدريانو

وقعت إدارة نادي الفيصلي السعودي، اليوم الثلاثاء، مع أنطونيو أدريانو، لاعب وسط فريق أميركا البرازيلي، من أجل تمثيل الفريق الموسم المقبل، فيما لم تكشف الإدارة الفيصلاوية عن تفاصيل العقد.

ولعب أنطونيو أدريانو (27) عاماً مع أندية جوازيرو وأميركا وكاسياس البرازيلية بجانب فريق دايجو الكوري، فيما يعتبر من اللاعبين المهاريين، وبإمكان الجهاز الفني للفريق الاستفادة منه بأكثر من مركز.

وبعد توقيع العقد في مدينة اسطنبول التركية، قال أدريانو للمركز الإعلامي للنادي، إنه سعيد باللعب للفريق الفيصلاوي الموسم المقبل، متمنياً تقديم أداء جيد خلال منافسات الدوري السعودي، مؤكداً جاهزيته التامة على الصعيدين البدني والفني.